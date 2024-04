Las bonitas palabras de Willy Bárcenas sobre 'Taburete' tras ver la actuación de la banda 'Awy': "Somos un grupo de amigos"

Edu, Martín, Adri, Jorge y Joel, todos estudiantes, que forman la banda 'Awy' tenían las ganas de compartir la pasión de la música en el escenario de 'Factor X ': “Queremos transmitir la cultura de tener un grupo, de quedar con tus amigos, tocar con las guitarras, cantar, pasarlo bien y disfrutar”

El grupo elegía el tema ‘Good for you’ para revolucionar el plató con su energía y levantar al público. Y, con su actuación, conseguían conquistar al jurado que les daban los cuatro 'síes'.

“Enhorabuena, lo hebsi hecho fenomenal. La actuación me ha encantado, habéis levantado al plató”, les decía Willy Bárcenas, que se sentía identificado con sus ganas por compartir, entre amigos, la música.

“Es muy bonito esto, llegar con tus mejores amigos es una pasada”, decía uno ellos, muy emocionado y esto hacía reaccionar a Willy Bárcenas, que les daba su 'sí': “Eso no tiene precio, yo voy a hacer 10 años con Taburete y si seguimos ahí es porque somos un grupo de amigos . No perdáis eso nunca, abrazaros después de cada concierto, de cada canción y si tenéis eso todo va a ser mucho más sencillo. Olvidaros de los egos, de las tonterías, disfrutad de esto y de estos inicios que es muy bonito”.

Vanesa Martín también mostraba lo mucho que le había gustado la actuación terminando con su 'sí': “Para mí la música es esto, compartir, emocionarte, tener la capacidad de transmitir a la gente tu sentir y lo que llevas dentro. Me ha encantado”

“Ha sido veros y he sentido envidia de la sana, siempre me hubiera gustado formar parte de una banda, mi banda son mis bailarines, mis músicos y y somos como una familia, es lo que he sentido a veros”, aseguraba Abraham Mateo que, finalmente, les daba su 'sí'.