Es cierto que consiguió un pleno de ‘noes’ y que los jueces decidieron que no continuara en la competición, pero hay que destacar que la exnovia de Omar Sánchez dejó a todo el mundo boquiabierto con su talento.

Verla en el escenario del programa de Ion Aramendi fue toda una sorpresa y, como era de esperar, su actuación no tardó en provocar reacciones en redes sociales entre algunos rostros muy conocidos de la televisión.

Una de las primeras en pronunciarse fue Fani Carbajo, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ , que no dudó en hacer público un cariñoso mensaje a su amiga en redes sociales tras verla brillar en el escenario.

“Teniendo en cuenta que fuiste directamente de la fiesta de revelación de mi bebé y que no te dio tiempo a ensayar la canción… De locos, amiga. No te merecías cuatro síes, te merecías diez. Lo has hecho muy bien, las cosas como son. Tus amigas te apoyamos siempre”, decía en su cuenta de Instagram.