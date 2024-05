El reivindicativo mensaje de Enrique Bernabéu en ‘Factor X’: “Antes a los tullidos se nos tenía encerraditos en casa”

El comienzo de su actuación no podría haber sido más emocionante, con un discurso acerca de la visibilidad muy aplaudido por el público: “ Antes a los tullidos se nos tenía encerraditos en casa para que no se nos viese y ahora estamos en ‘Factor X’, en prime time, dándolo todo. Porque hay que valorarse, porque no hay nada más peligroso que no amarse uno mismo , y ¿qué importa lo que diga la gente?”.

A Enrique le dan igual las opiniones ajenas y así empezó su potente tema: “No me importa qué diga la gente, cuánto me critiquen o cuánto se inventen”. “Yo no soy perfecto, pero yo me quiero así”, aseguró en su canción. “Aunque yo sé que llamo la atención, mira, ya que desde siempre no ha habido otra opción. No sé si por cojo o por vacilón, a esto le llamo yo revolución”, continuó. Para acabar, toda una declaración de intenciones: “Así es mi vida y no la cambio por nada”.