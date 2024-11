Adara Molinero y Jonan Wiergo han protagonizado un inesperado intercambio de mensajes . A sus seguidores les ha pillado completamente desprevenidos. Y no es para menos, pues hace apenas unos meses se enzarzaban en una tremenda pelea pública por Álex Ghita , exnovio de la ganadora de 'GH VIP'. La influencer acusaba al entrenador personal de haber mantenido conversaciones subidas de tono con el que un día fuera su amigo, con el que se sentía decepcionada por esta "traición".

Los que se hicieran amigos incondicionales durante 'Supervivientes' vieron como su amistad se terminaba por Álex Ghita. Aunque los tres habían compartido comidas, cenas y reuniones de amigos, la creadora de contenido no pudo soportar ver las conversaciones que el deportista y el influencer habían mantenido en el pasado .

"Me hicieron sentir como una tonta", se defendía en un directo de Instagram donde exponía como se sentía. Unas acusaciones que al vegano le sentaron terriblemente mal, por lo que no tardó en saltar en defenderse y en atacar duramente a la que un día fue su amiga. "Te absorben los tíos y te hacen un lavado de cabeza" , le dijo a Adara Molinero. Pero ahora parece que los amigos a los que un día unió Honduras se han reconciliado .

Después de volver a darse 'follow' hace apenas unos días , Adara Molinero y Jonan Wiergo han protagonizado un intercambio de mensajes que han dejado sin palabras a sus seguidores . Ha sido en una publicación de la ganadora de 'GH VIP' y ha sido él quien ha llevado la voz cantante . "Te sienta bien la ópera", comenta el amigo de Dulceida junto a un reels en el que vemos a la exazafata de vuelos interpretando con humor una pieza de música clásica. A lo que ella responde: "A veces me gusta la música fina, jajajajaj".

Una breve, pero divertida y distendida conversación que ha conseguido llamar la atención de sus seguidores y de los que siguieron de cerca su relación de amistad en 'Supervivientes'. "¿Ya os habéis arreglado?", "qué guay que haya prevalecido el cariño que os tenéis", "cómo me gusta verte por aquí (en los comentarios del perfil de la influencer)", "me alegro mucho, no sabéis cuánto se os quiere", son solo algunos de los muchos mensajes que celebran que hayan recuperado esa buena química que había entre ellos.