Después de que Sheila González le dijera a Lía Román, de 'En todas las salsas', que Claudia Martínez tenía una cuenta falsa para espiarla, Mario González decidió romper su silencio tras meses sin pronunciarse sobre el tema y emitió un comunicado en sus stories de Instagram para defender a la exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', que a día de hoy sigue siendo su novia aunque su relación, tal y como ella ha contado en 'Los Mejos', pende de un hilo.

En su comunicado, el empresario aseguró que era totalmente falso que Claudia la espiase y que era su la madre de su hijo y su familia los que criticaban a su novia actual en las redes sociales por cosas como su paso por 'Supervivientes'. También dijo que la extronista estaba molesta porque Sheila había contado en su canal de mtmad su historia de amor y desamor con Mario y que eso le parecía una falta de respeto a ella como nueva novia y que le había afectado mucho que el pequeño Hugo le dijera cosas como "tú no eres mi madre".

"Esos comentarios obviamente no vienen del niño", comentó el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en su comunicado, ante el que Sheila no se quedó callada y ha respondido a través de su canal de difusión de Instagram. "Que se insinúe que yo he metido mierda para que se lleve mal con ella, qué fuerte, no se puede caer tan bajo", ha comentado la madrileña, que ha asegurado que la realidad es que Claudia sí que mira los vídeos de TikTok que ella comparte y ha adjuntado una prueba en la que se demuestra que es cierto.

Otros dos temas que comenta Mario en su comunicado es que Claudia estaba muy afectada porque Sheila no quería que subiera fotos de su hijo, que tiene cuatro años, a las redes sociales y que su ex no había querido firmar un acuerdo para no hablar de sus problemas en público. Sobre ambas cuestiones se ha querido pronunciar la tiktoker: sobre las fotos ha dicho que está en su derecho de haber cambiado de opinión y preferir no exponer ahora a su hijo por motivos de seguridad y privacidad y que no les debería molestar a ellos porque pueden crear otro tipo de contenido; y sobre el acuerdo ha dicho que se lo propusieron cuando ellos estaban grabando 'Un cuento imperfecto', su vídeo podcast en mtmad.