Jeimy Báez vuelve a ser noticia. La exnovia de Carlo Costanzia acapara titulares por las informaciones que la relación con Yulen Pereira . En el programa de 'Las Salsas', en Mtmad, han comentado en exclusiva que habrían visto a la joven de 28 años y al exconcursante de 'Supervivientes' juntos en casa de él. Desde 'Outdoor', nos hemos puesto en contacto con la ex del novio de Alejandra Rubio y su reacción ha sido de lo más llamativa .

Así, la modelo ni confirma ni desmiente las últimas informaciones que se han publicado sobre ella, que apuntan a un posible romance con Yulen Pereira, que hace no mucho mantenía una relación con Tania Déniz que ambos decidieron mantener para su privacidad (aunque en 'Los Mejos' también se apuntó a otras chicas de 'La isla de las tentaciones' con las que el deportista podría haber estado en el tiempo que habría durante su historia con la canaria).

“Es una persona especial. Lo oculté porque es algo privado mío… Yo hasta que no tenga una relación seria, no voy a contarlo porque no sé qué va a pasar”, contaba hace unos días la exconcursante de La isla de las tentaciones en el mismo programa donde ha salido a la luz la relación del esgrimista con la exnovia de Carlo Costanzia.