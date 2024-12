Raquel Bollo celebra su último logro profesional. Tras su comentada entrevista en 'De viernes' pronunciándose y dando su opinión sobre los duros testimonios vividos por Isa Pantoja, la exconcursante de ' Supervientes ' comenzó a sufrir consecuencias inmediatas en sus redes sociales. Pero su vida ha continuado y la sevillana ha conseguido un puesto directivo del que no ha dudado en hablar.

"Estoy superfeliz porque por fin soy directora , algo por lo que he luchado a tope", comenta la diseñadora, que a pesar de sus reticencias, aceptó entrar a formar parte del equipo de comerciales de la empresa de venta de cosméticos y productos de cuidado personal con la que trabaja su hija desde hace ya algún tiempo. "Y no sola , hemos luchado, porque tengo un equipazo y a unas niñas que se lo curran muchísimo. Con muchas ganas de crecer, crecer y crecer. La verdad es que tenía muchísimas ganas", celebra.

"Quiero dar las gracias a mis niñas, porque han hecho un trabajazo en equipo para conseguir que sea directora y me emociona muchísimo cómo han estado ahí estos últimos días del mes. Ha sido una pasada", agradece.

Además de mostrarse agradecida con todas esas personas que forman parte de su propio "equipo", la exmujer del difunto Chiquetete ha querido rendir especial mención a su hija, que también es directora, "porque sin ti no hubiese sido posible". "Gracias, Alma. Porque sin ti no hubiese sido posible. Gracias por poner este negocio en mi camino, donde al principio estaba ahí ahí y tú me hiciste apostar por él y al final aquí está el fruto de ese trabajo", dice mientras habla de las dudas que tenía al principio.