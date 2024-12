"La respuesta debo compartirla con todo el mundo. Me dijeron que se cubría precisamente porque, de la misma manera que un embarazo no es ninguna enfermedad, y de la misma manera que una menopausia tampoco lo es, la operación de cambio de sexo no puede tratarlo un fontanero o electricista. Debe tratarlo un doctor o especialistas de la materia, que están en la medicina. Por eso se incluye", ha explicado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película 'Emilia Pérez' este jueves 5 de diciembre.

"Yo me acuerdo que el endocrino que me recibió me explicó cómo sería todo, me dijo, 'no te preocupes, estamos aquí para ayudarte'", ha rememorado. En este punto, ha ensalzado que la Seguridad Social española es "envidiable" en todo el mundo. "Yo que ahora viajo por todos los lados no quisiera que me pasara nada en ningún otro lugar del mundo. En el único sitio donde me siento segura es aquí. Te lo juro, de verdad, no sabemos lo que tenemos a veces", ha recalcado.