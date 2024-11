La actriz está muy agradecida por todo el cariño que está recibiendo, ya que este papel le está dando muchas alegrías, pero también habla claro de las amenazas que está sufriendo: “Están pensando en ponerme un guardaespaldas, y la lástima, para mí, es haberme acostumbrado a ese odio”. Con todo, no duda en mostrarse segura de sí misma y en demostrar que no tiene miedo: "A mí, aunque me quieran tirar un balazo...".