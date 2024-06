La actriz Karla Sofía Gascón, contra los discursos tránsfobos: "Me lo tomo como mi gasolina"

Karla Sofía Gascón ha participado en un coloquio del Campus de Verano de la Academia del Cine

La actriz explica que los mensajes de odio que ha recibido tras hacer historia en el cine se los esperaba

La actriz madrileña señala que los discursos de odio atacan los "derechos humanos, no es política"

La actriz Karla Sofía Gascón, ganadora de la Palma de Oro a la mejor interpretación femenina en Cannes 2024, ha advertido que "tolerar al intolerante acaba con la tolerancia" y ha reprochado los discursos de odio y comentarios tránsfobos en redes que buscan "masacrar" a las personas. "No lo saben, pero me los tomo como mi gasolina", ha afirmado.

Karla Sofía Gascón hizo historia en la última edición de Cannes al convertirse en la primera mujer trans en lograr el máximo galardón del festival gracias a su trabajo en ‘Emilia Pérez’, del director Jacques Audiard, junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldana y Selena Gómez.

La intérprete madrileña ha participado este lunes en València en un coloquio del Campus de Verano de la Academia del Cine, celebrado en el CaixaForum con la colaboración de Netflix y del Ayuntamiento de València.

Karla Sofía Gascón ha definido su experiencia tras el premio como "un parque de atracciones en el que subes y bajas y hay un loop tras otro", y ha señalado que vive esta experiencia "con una responsabilidad muy grande, no solo como intérprete, cino como lo que represento en este momento, no elegido pero adquirido, con mucho cariño y amor".

"Las personas tenemos cosas buenas y malas, y es precisamente lo que yo quiero dar como representación del colectivo, y es que somos personas normales y corrientes, que no somos bichos raros que se comen a la gente ni solamente valemos de lo que se nos quiera echar. Con que una sola familia no eche a su hija o a su hijo de casa porque me haya visto y haya visto que las personas trans son personas válidas en la sociedad, me doy por feliz", ha asegurado.

La actriz ha explicado que le resultó "mucho más divertido y mucho más fácil" interpretar su personaje como Manitas antes de su transición a Emilia porque, como actriz, le gusta "hacer personajes cuanto más diferentes mejor".

Sobre los discursos de odio vertidos hacia ella tras el premio, ha explicado que era "obvio" para ella que iba a ocurrir porque es algo que había vivido antes y "hay personas que te adoran y te apoyan y personas que te odian simplemente por existir".

Una cuestión de derechos humanos

Así, ha subrayado que "una cosa es la libertad de expresión y otra utilizarla para masacrar a las personas". "Conmigo no lo han conseguido, pero con muchas personas lo consiguen y es muy peligroso, hay personas que se suicidan o que matan a otras porque creen que es verdad lo que se dice", ha comentado. "Es una cosa de derechos humanos, no política, nadie tiene derecho a decir que valemos menos que los demás", ha remarcado.

"No me gusta que haya personas de color homofóbicas o gays transfóbicos"

La actriz ha expresado que le da "mucha pena y lástima y rabia que los mismos trabajadores que antes luchaban por sus derechos ataquen a las mujeres, que las mismas mujeres que luchaban para que no se las infravalorara ahora también sean racistas". "No me gusta que haya personas de color homofóbicas o gays transfóbicos", ha afirmado. Así, cree que su reconocimiento "les vino muy bien a algunos" en las elecciones europeas para "hacer campaña y hacerse notar".

Ante todo ello, ha explicado que ella estado en "primera línea de batalla de una forma muy guerrillera" pero que ahora prefiere que hable su trabajo. "Yo soy una persona super vengativa –ha bromeado--, no lo saben pero yo me lo tomo como mi gasolina, cada cosa que me dicen me pone más".

Discriminación positiva

Sobre las oportundiades para las actrices trans y la posibilidad de que personas cis interpreten personas que no lo son, ha reconocido que al principio no le gustaba la idea de la discriminación positiva pero que ha acabado "entendiendo que es de las pocas maneras que hay para que todos nos vayamos incorporando a la sociedad". Además, ha añadido que, aunque a veces "chirría un poco en series que hay una inclusividad forzada, es que tenemos una responsabilidad social" que hay que "manejar muy bien".

Como actriz, ha señalado que le gusta "tener acceso a cualquier tipo de personaje". "Que no me limiten por mi condición", ha insistido. En ese sentido, ha bromeado con que le gustaría interpretar a una tortuga ninja, "pegar a Tom Cruise" o un personaje antagonista de una película de acción a lo James Bond, porque prefiere no meterse "nada más salir de este personaje en otro que me tenga que meter otra vez en la oscuridad". "Me lo pasaría bomba, y si yo lo digo es porque puede suceder", ha agregado.

Respecto a los cambios en el mundo cine sobre la forma y estereotipos con los que se represente a determinadas personas, Gascón ha apuntado que "lo lgtb no te quita lo pendejo, pero ser director de cine tampoco", y ha asegurado que "al final quien tiene el poder es la gente que tiene el dinero, y esos son los que tienen que cambiar de verdad".

Asimismo, preguntada por si los personajes sobre mujeres trans se centran demasiado en su sufrimiento, Karla Sofía Gascón ha opinado que "el sufrimiento es el punto más interesante para que se pueda crear algo en este mundo", y sin él no existirían Hamlet o el Guernica.

Tras este reconocimiento a una actriz trans en Cannes, Gascón piensa que puede haber "un antes y un después" en el cine porque "cada avance que hacenos es un granito de arena más que se aporta", y ha reiterado que no estamos al inicio de una nueva ola sino que "va a ser un tsunami".

Por otro lado, ha mostrado su rechazo a los discursos que piden una categoría específica de interpretación para personas trans "porque le estás quitando a las mujeres de verdad".

"Todos somos personas y las etiquetas empiezan a cansar"

Ha advertido que "como nos dejemos un poquito ya sabemos dónde vamos a acabar" y ha afirmado que "tolerar al intolerante acaba con la tolerancia", por lo que ha llamado a ponerse "firmes". "Todos somos personas y las etiquetas empiezan a cansar", pero "para la única cosa que valen es para ayudar a que minorías despreciadas socialmente sean más relevantes, cuando se utilizan por morbo o costumbre no me gustan".

Aunque se han producido cambios, "hay un peligro de que se reviertan y volvamos a perder los derechos adquiridos". "Si llega otro Gobierno de lo que sea, van a empezar a recortar para atrás y lo vamos a ver en breve, está pasando en los sitios en lo que está pasando", ha avisado.

