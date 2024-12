El que fuera concursante de 'La última tentación' ha querido compartir su reacción a la proposición de la gallega y no ha dudado en sacar a relucir todos los detalles. Por si esto fuera poco, Lía Román se ha puesto en contacto con una persona que le ha dado nuevos datos acerca de la versión de Vanessa y la información que le proporciona no deja en muy buen lugar a Christofer. La concursante de ‘GH’ le cuenta a esta persona el motivo real por el que el ex de Fani Carbajo quiso hacer públicos los audios entre ellos y le da su opinión sobre todo lo que está pasando.