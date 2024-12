Jessica Bueno ha decidido dar un paso al frente y ha concedido a ‘¡De viernes!’ una de sus entrevistas más duras e íntimas. La exconcursante de ‘GH VIP’ se ha sincerado sobre su ruptura y la posterior batalla legal con su ex Jota Peleteiro .

La ex de Kiko Rivera, visiblemente afectada confiesa que pasó por una depresión muy grave que le llevó a tomarse unas pastillas con las que acabó en el hospital y revela que el motivo fueron las infidelidades de Jota Peleteiro durante el tiempo que estuvieron juntos.

''Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas, cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe'', explica.