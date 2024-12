Jessica Bueno posa de nuevo con su hijo Fran Rivera tras sincerarse sobre su relación

En sus stories, compartió una foto con el preadolescente y se sinceró acerca de su relación. "Ahora me toca ser la mamá de un adolescente y ojalá te sientas tan orgulloso de tu madre algún día como yo lo estoy de ti porque no hay niño más noble, inocente y bueno. No voy a negar que me lo pones difícil, y los estudios nos traen por la calle de la amargura", comentó la novia de Luitingo junto a esa instantánea, hablando como nunca acerca de su primogénito.