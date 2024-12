Muy contenta tras convertirse en abuela, Terelu ha revelado cómo se encuentran todos: ''Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo. Les doy su espacio, me parece que eso es importante. Yo estoy para ayudar, no para ser una carga''.

Además, cuenta que no ha coincidido con Mar Flores en ningún momento: ''No he hecho nada ni ella tampoco por no encontrarnos, a lo mejor nos encontramos mañana. Sí que he coincidido con Carlo padre y he estado un tiempo''.