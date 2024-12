“La profesora me hizo acercarme un día a su mesa y quitarme la camiseta para mostrar la diferencia entre los distintos pesos. Cuando me la quité, todos se rieron y yo lloré muchísimo, fue un shock para mí ”, explicó.

Pero eso no fue todo. Siendo pequeño, también vivió una situación con unos compañeros que le provocó un tremendo malestar: “Un chico me había meado en los zapatos, yo se lo dije y él me dio una bofetada en la cara”, explicó el ex de Adara Molinero.