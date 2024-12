Las reacciones a la tan esperada entrevista de Bárbara Rey en '¡De viernes!' se han sucedido en el plató de 'TardeAR' . Confesiones jamás contadas, sinceridades, anécdotas... e informaciones. Y es que sabemos la parte de Bárbara Rey, pero no cómo ha reaccionado el rey Juan Carlos I a todo lo que ha dicho sobre él la famosa vedette, o incluso si este tomará represalias. Paloma Barrientos desvelaba que, por parte de los asesores del rey, no cree que vayan a hacer nada.

Miguel Ángel Nicolás confesaba que había hablado con Silvia Taulés, colaboradora de 'TardeAR' y experta en información sobre la Casa Real: "Ha estado preguntando. Me dice que para nada los abogados están viendo nada de esto. Que el rey está tan tranquilo en Abu Dabi y no le importa mucho esto. También me ha dicho que él (el Rey) sigue escribiendo sus memorias".