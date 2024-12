Al pensar en todo lo que ha ocurrido en su vida a lo largo de este año, María Aguilar no puede evitar pensar en que ha cometido un gran error al estar separada de sus familiares y de muchos de sus amigos. Lo cierto es que el día a día de la creadora de contenido ha cambiado por completo desde que se mudó a Madrid con David Vaquero, tras la emisión de 'La isla de las tentaciones'. Unos cambios que han provocado su distanciamiento de las personas más importantes de su vida, "me he olvidado de ellos", asegura.