Primeras imágenes de Merchi, madre de Anabel, tras el ingreso de la pequeña Alma: "Está devastada"

Hasta allí ha viajado el entorno más cercano de Anabel, Isabel Pantoja, Isa Pi, Kiko Rivera, Agustín, Belén Esteban, Susana Bicho y algunos amigos y familiares más de la sobrina de la tonadillera, que no lo han dudado a la hora de trasladarse para apoyar a la pareja en estos complicados momentos.

Tras enterarse de la noticia en directo en 'Fiesta', Luis Rollán ha querido enviar un mensaje de apoyo a su gran amiga, Anabel Pantoja: ''Me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo, que es lo que ahora necesita".