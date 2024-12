Paris Hilton pide que se ponga en marcha ya el proyecto de ley sobre abusos sexuales en el sistema de asistencia social de Estados Unidos

La influencer, empresaria y socialité de 43 años pide a la Cámara de Representantes de EEUU que "termine lo que el Senado comenzó"

Paris Hilton, la influencer, empresaria y socialité de 43 años, se ha erigido en los últimos días como una figura política muy importante en Estados Unidos. La también deejay ha insistido mucho en que se lance un proyecto de ley para frenar los abusos sexuales en el sistema de asistencia social del país y que hace unos días fue aprobado por el Senado. Ahora, tras este paso, la neoyorquina ha pedido este lunes desde sus redes sociales que la Cámara de Representantes de el paso definitivo.

La bisnieta del fundador de la cadena Hilton Hotels & Resorts, además de pedir que se acelere la puesta en marcha de su proyecto de ley, ha querido hacer públicos también en su carta los abusos que ella sufrió cuando era adolescente, como ya manifestó el pasado verano y en otras ocasiones.

La carta de Paris Hilton

Repasamos ahora la carta íntegra de Paris Hilton.

"Durante la mayor parte de mi vida, cargué con un dolor profundo y no expresado. Pensé que si me callaba, si lo enterraba lo suficiente, quizá podría convencerme de que no había ocurrido. Pero el silencio no cura, sólo protege a las personas que causaron el daño. Hablar ha sido lo más difícil que he hecho nunca, pero también lo más poderoso".

"Cuando era adolescente, me enviaron a centros de tratamiento residencial para jóvenes (un internado) donde sufrí abusos que ningún niño debería experimentar jamás. Me coartaban físicamente, abusaban sexualmente de mí, me aislaban, me medicaban en exceso y me despojaban de mi dignidad. Me dijeron que no importaba, que yo era el problema y que nadie me creería si hablaba, ni siquiera mi familia. Durante años, viví con el peso de ese trauma, las pesadillas, la vergüenza. No fue hasta que encontré mi voz cuando empecé a sanar".

"Abogar por el cambio ha sido uno de los viajes más difíciles y gratificantes de mi vida. A través de este trabajo, he conocido a muchos valientes supervivientes cuyas historias se hacen eco de la mía. Su capacidad de recuperación me hace sentir humilde. Me recuerdan cada día por qué esta lucha es importante, no sólo para mí, sino para los cientos de miles de niños que siguen atrapados en estos sistemas. Para mí, es imposible ver a estos niños como estadísticas. Veo a ese niño. Conozco a ese niño. Yo soy ese niño".

"Cuando el Senado de Estados Unidos se unió en una rara muestra de unidad para aprobar por unanimidad la Ley para Acabar con el Abuso Infantil Institucional el miércoles 11 de diciembre, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fue la prueba de que cuando escuchamos a los supervivientes y dejamos a un lado la política, podemos crear un cambio real y significativo. Pero este viaje no ha terminado. No puedo celebrarlo hasta que este proyecto se convierta en ley, y ahora depende de la Cámara de Representantes de los EEUU terminar lo que el Senado comenzó".

"Al líder Scalise, al presidente Johnson y a todos los miembros de la Cámara: les pido que piensen en los niños que no pueden hablar por sí mismos. Dependen de nosotros, de ustedes, para defender su seguridad y dignidad. La aprobación de este proyecto de ley sería un testimonio de lo que podemos lograr cuando lideramos con empatía y valentía".

"Siempre he creído en convertir el dolor en propósito, en crear algo bueno a partir de algo oscuro. Los supervivientes como yo hemos llevado esta lucha durante demasiado tiempo. Ahora les pido que la lleven hasta la meta. Hagamos de éste un momento del que nuestro país pueda sentirse orgulloso, un momento en el que decidimos proteger a los más vulnerables de entre nosotros. De todo corazón y con urgencia, Paris Hilton".

