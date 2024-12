Nagore Robles rompe a llorar sobrepasada por la situación que vive

Nagore Robles ha hecho un ejercicio de sinceridad muy importante con ella misma y con el que ha liberado muchas emociones. La presentadora y colaboradora de televisión ha compartido en sus redes la situación que vive y por la que se ha visto sobrepasada y ha roto a llorar en un momento puntual. "Nunca había conectado tanto. Exploté y no podía parar de llorar" , ha revelado la exconcursante de ' Gran Hermano ' en su último post en las redes.

El querer naturalizar que no siempre se está bien, aunque en el mundo virtual y de las influencers se pinte todo de color rosa, es el paso que ha dado la vasca al hacer públicos sus sentimientos . Las últimas semanas están siendo para ella agotadoras. La influencer se ha comprado en una casa , se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional y la falta de tiempo para ella, lo que le ha terminado pasando factura.

"Ayer me pasó algo sorprendente al menos para mi consciencia. Os pongo en contexto: Me desperté torcida, negativa y absolutamente agotada", comenzaba así el discurso de Nagore Robles y cómo sin poder ocultarlo llegó un momento en el que rompió a llorar de forma incontrolable. "No pude ocultarme y mientas terminaba de entregar mi trabajo empezaron a brotar lágrimas tímidas que un minuto más tarde se convirtieron en un llanto imparable.