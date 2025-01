Desde entonces, la residencia del hermano de Laura Matamoros ha generado un sinfín de dudas. Precisamente en estas últimas semanas, todo apuntaba a que la influencer habría decidido terminar con este modo de vida con su expareja - que hacía no mucho compartía en su perfil oficial de Instagram una foto de Julieta, hija de Riumbau , y después la eliminaba-. Lo que sí ha estado compartiendo en sus redes sin cesar han sido vídeos en los que se le ha visto limpiando la casa de la influencer de arriba a abajo .

De ahí que los seguidores de Marta Riumbau le hayan estado tachando de "mentir" por decir que hace las cosas "sola", ya que Diego Matamoros enseña cómo limpia su casa y se hace cargo de las tareas del hogar. El último comentario que ha recibido y que le ha hecho estallar ha sido este: "¿Por qué dices que haces todo sola si es mentira? Para empezar, no vives sola y no creo que Diego Matamoros sea un mueble que te ayude cero con la casa, sinceramente. Un poco hipócrita por tu parte querernos vender algo que no eres", le expresa este usuario.