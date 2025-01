"Si le ayuda a estar más feliz... Me alegro por ella, porque la he visto que estaba muy apagada"·, ha dicho cuando un compañero de 'Vamos a ver' le ha preguntado por el beso de María y José María.

Sobre si le parece pronto, Hugo ha admitido que sí: "Me parece pronto, 12 días. Pero bueno, si es lo que ha sentido... Espero que, por lo menos, sea real y no sea parte de una estrategia".

"No reconozco a la persona con la que estuve 12 años. Entonces, no te sé decir cuál es la persona que le puede gustar a María. No creo que lo pueda hacer por fama... Ella sí que lleva muchos años, desde que salimos de 'Gran Hermano', queriendo entrar en algún programa. Ahora ha entrado, pues espero que lo disfrute y que por lo menos esto no lo haga para algo más", ha respondido Hugo cuando le han preguntado por lo que puede estar o no sintiendo María por José María Almoguera.