Sin poder reprimir las lágrimas al recordar un capítulo de su vida que pensaba que había superado, Adara cuenta los detalles de su regreso de ‘Supervivientes’ y su deseo de retomar su relación con Rodri. “Cuando volví, le busqué y le llamé, me entró la locura” , se sincera la influencer. La ganadora de ‘GH VIP’ analizaba anteriormente su ruptura con Hugo Sierra y, de la misma manera, se confiesa sobre la del madrileño. “Solamente quería llamarle y mandarle canciones, quería que fuera él ”, asegura sin poder contener el llanto.

Con su ruptura más que reciente y tras haber pasado un largo periodo aislada en ‘Supervivientes’, la influencer regresaba con la intención de tener un acercamiento con la que fuera su pareja durante tres años. Devastada, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela todos los detalles de su reacción tras recibir la negativa de Rodri: “Lloré muchas noches pensando en él, me di cuenta de que no me había elegido”.