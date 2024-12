Por último, Adara Molinero ha asegurado que se arrepiente completamente de la decisión que tomó en su día y que le gustaría volver a intentarlo con Rodri Fuertes, a quien define como el amor de su vida , a pesar de que él haya elegido a Marta. "Lo he pensado mucho y me equivoqué, podríamos seguir juntos" , se sincera la influencer frente a su madre y sus seguidores, en primicia durante el quinto capítulo de su podcast 'En las mejores familias'.

Una dolorosa declaración de amor en la que Adara ha revelado algunos episodios que vivió con el exconcursante de 'GH' cuando volvió de Honduras y él acababa de iniciar una relación con la expareja de Fonsi Nieto. "Cuando volví de 'Supervivientes' le busqué y él respetó a la persona con la que está. Me siento ridícula, me arrastré y me sentí humillada" , asegura la madrileña entre lágrimas.

"Me entró locura, sentí que le perdía para siempre. No he cerrado esta historia todavía. Yo quería que fuera él, pero él decidió que no y lloré muchísimo", ha explicado, haciendo público el complicado momento personal que atravesó cuando Rodri le comunicó que había tomado la decisión de continuar su relación con Marta Castro, a pesar de la petición de Adara de darse una nueva oportunidad.