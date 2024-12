Adara Molinero se enfrenta al programa más duro de 'En las mejores familias' hasta la fecha. La exconcursante de ' Gran Hermano ' reacciona por primera vez a las palabras de Rodri Fuertes en 'Me quedo conmigo' . Después de que él haya contado toda la verdad de su ruptura , la influencer ve las imágenes y descubre las duras declaraciones del que fue su pareja durante tres años. La presentadora del videopodcast no ha podido contener las lágrimas y se abre como nunca antes sobre su historia con Rodri, en exclusiva .

"Luché por esa relación, lo di todo. Luchaba para que saliera adelante" , confiesa la influencer, muy afectada por no haber logrado que su historia de amor siguiera adelante. Adara Molinero se culpa a día de hoy al escuchar a Rodri Fuertes y reconoce uno de sus posibles errores. Ante esto, Elena Rodríguez hace una profunda reflexión y muestra su total apoyo a su hija, la cual ha querido aclara el último acto de amor que hizo para intentar recuperar a su ex.

A pesar de que su relación ya había llegado a su fin poco antes de poner rumbo a Honduras por primera vez, Adara Molinero desvela que buscó a Rodri Fuertes tras regresar de 'Supervivientes'. "Me seguía acordando de él, pensaba estar el resto de mi vida con él", explica la creadora de contenido, la cual no pudo evitar luchas una vez más por su relación, pese a que él había iniciado una relación con Marta Castro .

Adara Molinero no solo hace un ejercicio de mirar hacia el pasado, también desnuda su alma y se sincera sobre lo que siente hacia Rodri. La que fuera concursante de 'Gran Hermado VIP' todavía quiere mucho a su expareja, más de dos años después de su ruptura. "No he cerrado esta historia todavía", señala totalmente destruida la hija de Elena Rodríguez, la cual cuenta la importante lección que le ha enseñado el influencer tras su ruptura.