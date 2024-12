No hace mucho tiempo Ana María Aldón era una colaboradora habitual en Telecinco . La veíamos con frecuencia en los platós de la cadena hablar sobre la actualidad o dando la última hora sobre su vida. Sin embargo, de buenas a primeras decidió dar un giro radical a su exposición pública y ya no la vemos tanto como antes… ¿Quieren saber qué ha sido de ella ?

La exmujer de José Ortega Cano está viviendo ahora un momento muy distinto al que exhibía en los programas de televisión hasta hace varios meses. Lejos de las cámaras se ha centrado en exclusiva en la gestión de su marca de ropa y la tienda online a través de la que distribuye las creaciones. En los últimos meses algunas voces comentaron que podría estar pasando por algún tipo de crisis económica, algo que ella ha negado. Si bien asegura que no está podrida de dinero, tampoco tiene problemas para llegar a fin de mes. “ Yo no parao de trabajar. Es más, he tenido que meter a una empleada”, declaraba hace unas semanas en exclusiva para Socialité .

Esta nueva etapa vital de Ana María cuenta con un importante co-protagonista: su pareja Eladio. "Me va muy bien. Estamos juntos ya más de un año y algunos meses y espero que el amor nos dure toda la vida. Tengo un compañero fiel y he encontrado la media naranja que merezco", revelaba en una entrevista. La ex frutera ha confirmado que en 2025 podrían sonar campanas de boda y, de ser así, parece estar llevando los planes con absoluto secreto. "Va a haber boda ya para el año que viene. Yo confirmo ya que hay boda. Ya hay anillo de pedida, el de boda aún no lo tengo", explicaba.