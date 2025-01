Una cirujana estética cree que el desastre estético de Lucas podría tener solución: ''Es arriesgado''

Después de que los rumores recorriesen las redes, Lucas dio un paso al frente y contó en 'TardeAR' que no lo había compartido por ''motivos personales y revelaba el motivo de haber mentido a todo el mundo: "Tampoco tenía muchas ganas de contar o dejar de contar. Era algo que me quería guardar para mí".

Además, explicaba que tuvo que dar la cara debido a ''la presión mediática'', y por fin, contaba el por qué del aspecto de su nueva nariz: ''Tenía desviación del tabique, al final se me operó y fui muy mal enfermo. Me debía haber tomado mucho inflamatorio, mucha pomada y no quitarme las gasas a destiempo'', y da a conocer que tal vez tenga que pasar nuevamente por quirófano: "Al minuto uno me quité las gasas y no cicatrizó como tenía que cicatrizar. Tendría que volverme a operar".