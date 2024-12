Adara Molinero, exconcursante de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’, está en pie de guerra contra Miguel Frigenti , colaborador habitual de los realities de Mediaset. Los que en su día fueron grandes amigos ahora no se soportan y la tensión entre ellos no deja de aumentar. Desaires en los platós, malas caras en los pasillos, puñaladas en redes sociales… Se trata de un ambiente enrarecido que el pasado domingo llegó a su máxima expresión y que, para comprenderlo, procedemos a diseccionar.

Para Frigenti su cumpleaños es una fecha de suma importancia. En el 2023 organizó un gran evento en el que quiso que estuviesen todos sus amigos y no dudó en invitar a su amiga Adara, que no se presentó. “Me avisó cinco minutos antes y yo ya tenía el cubierto pagado. Adara no se ha comportado conmigo como una amiga”, explicó el un tiempo después.