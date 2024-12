“Para mí no dejó ni un titular, se lo llevó calentito pero olé por ella", decía Ana Herminia ante la prensa y añadía: "Se confirma de que los menores no le importan nada". Y es que cree que las insinuaciones que hizo solo puede hacerles "una mente baja, cochambrosa y asquerosa como la de ella, bajuna total".

Además, dejaba claro que ni ella ni su otra hija, Sofía Cristo, le han dado dinero: "No me han dado ni un euro, se lo han dado para la manutención de la niña".

Desde redacción, Nuria Chavero apuntaba que había tenido una conversación con Ana y justificaba su enfado por lo que Bárbara dijo de su hija: "Me contaba que ella tiene 15 años y que se dio cuenta de todo lo que decía Bárbara, que se indignó y que decía que quería que llegase su mayoría de edad para hablar". Eso sí, matizaba que no era más que un "calentón" y que la chica no lo hará.

"Yo tengo la conciencia muy tranquila. He sido muy buena madre, con errores, como todo el mundo. Me he preocupado siempre de que no le falte de nada y lo que ha hecho conmigo mi hijo es inhumano", decía Bárbara Rey.