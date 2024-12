En uno de los muchos audios que ahora han salido a la luz sobre los chantajes de Bárbara Rey a Juan Carlos I, se puede escuchar a la madre de la vedette pidiéndole al rey un trabajo para su hija. Él le contestó que no tenía " ninguna varita mágica ", dando a entender que no podía hacer nada para mejorar su situación económica.

Este lunes, Bárbara Rey se ha puesto algo tensa cuando ha reaccionado a esa conversación entre el rey y su madre. " Este tipo de grabación no me hubiese gustado que saliera, porque yo tengo sentimientos , es mi punto de vista", ha asegurado.

" Me dieron ganas de llorar porque él sabe que yo he mantenido a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia hasta que han fallecido", ha dicho en el plató de ' ¡De Viernes! '.

"Cuando a mí me conoció tenía un nombre que me han destrozado. No le puedo mirar como el rey, para mí no es el rey y si la gente no lo acepta me da exactamente igual", ha lanzado Bárbara Rey.