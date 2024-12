Era en ese momento cuando Bárbara desvelaba que la hija de Hortensia estuvo con su marido "hasta que los encontré en la habitación de invitados de mi casa cuando mi hija tenía 15 días. Y seguí teniendo amistad. Cuando me echó mi marido de mi casa, ella me dio su casa para que estuviera tres meses y hasta que me dieran la custodia de mis hijos". Y Bárbara Rey matizaba que la primera que le dijo que grabase al rey cuando ella estaba muy mal y no tenía trabajo era su examiga Hortensia: "Quiere el dinero".

"Esta señora es la peor persona que me he encontrado en mi vida. Me incitó a grabar al rey y me dijo que le hiciese grabaciones. Me dio la dirección de la casa del espía para que compre el material para ir. Si ella dice que me ha dado el dinero para comprar el material es por algo. Cuando me casé con mi marido y me doy cuenta de que mi marido me rompe todo mi pasado, le di cartas, telegramas y poemas del rey, se lo guardó en su caja fuerte y cuando ocurrió todo, nunca me lo devolvió. Y lo vendió para llevarse el dinero", contaba Bárbara Rey.