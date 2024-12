Isabel Pantoja ha despedido 2024 con un concierto inolvidable en el escenario del 'Festival Starlite Christmas'. Pues bien, a pesar de que su hija Isa Pi no estaba presente, la tonadillera diría unas palabras que hacen presagiar que la tenía muy presente en el concierto. "Te veo cuando cierro las pestañas, te llamo sin llamar con voz de plomo..." , señalaba Isabel Pantoja. Precisamente Isa Pi ha reaccionado en exclusiva tras el concierto de su madre y esos mensajes más o menos claros.

La pregunta era clara: este año se ha ido rompiendo cada vez más la relación entre madre e hija y todos nos cuestionamos lo mismo. "¿Prefieres no volver, si hubiera posibilidad de contacto, con tu madre?", preguntaba el periodista. Isa Pi lo tenía claro: "No voy a decir absolutamente nada de eso. Quiero cosas bonitas, alegres, felices, contentas... como lo estoy yo".

Las palabras de Isa Pi no se acababan aquí. Tiene claro lo que quiere en este momento de su vida y así lo dejaba claro ante los micrófonos: "Ahora mismo, la verdad es que estoy muy contenta con todo" . Y es que Isa Pi confesaba en 'Vamos a ver' la falta de su madre en Navidad: "Son unas Navidades diferentes. Con mucha ilusión, me voy a centrar en eso que es lo más importante para mí".

"Aunque todavía no soy muy consciente... pero como todavía no siento nada. Así que eso, solo cosas buenas", apuntaba Isa Pi. Lo que está claro es que el hecho de que Isa Pi vaya a ser madre próximamente es la excusa perfecta para que la vida de la hija de Isabel Pantoja tome otro rumbo. Lo único, habrá que esperar para saber si ese rumbo será junto a su madre o no.