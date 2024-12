Exclusiva | La estrategia de José María Almoguera para 'GH DÚO': "Voy a ser..."

" Espero ser un mueble antes que un concursante polémico, a mí no me gustan los problemas ". Con estas palabras tan contundentes se refiere José María Almoguera a su inminente participación en 'GH DÚO' . El hijo de Carmen Borrego se enfrenta a su primer reality y le ha contado a 'Socialité' en exclusiva cuáles son sus estrategias de cara al concurso.

Para José María, que ha defendido durante meses su deseo de no pertenecer al mundo televisivo, esta es sin duda una de las experiencias más importantes de su vida: "Yo creo que voy a ser como voy a ser yo, una persona divertida . Voy a intentar llevarme bien con todos mis compañeros y no quiero peleas con nadie , no me apetece, pero tampoco voy a ir a mirar la pared".

"Entro soltero, así que yo no me cierro a nada, pero ya te digo que está complicado con el casting que hay (...) Conmigo una chica que no sea divertida y que no le gusten las motos no tiene nada que hacer".