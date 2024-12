Paola Olmedo reacciona al fichaje de José María Almoguera por 'GH DÚO'

El anuncio de su participación en el reality show de Telecinco ha generado multitud de reacciones, entre ellas, la de Paola Olmedo, que ha roto su silencio y ha hablado para nuestro programa de qué le parece que su ex ponga rumbo a Guadalix de la Sierra.

La ex de José María Almoguera se ha mostrado muy generosa con ‘Vamos a ver’ y ha explicado qué le parece que su ex participe en ‘GH DÚO’: “Pues me parece bien. Hay que aprovechar y, ya que se dedica a ello, lo suyo es que coja todo lo que venga”, apuntaba.