Fue en el año 2000 cuando la pareja quiso dar un paso más en su relación y se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia en el chalé de la actriz. A pesar de que lo suyo parecía para siempre en 2003, la pareja puso punto final a su relación. "Se nos rompió el amor de tanto usarlo". Con esa frase de la popular canción de Rocío Jurado justificó Bibiana Fernández la ruptura con su marido . "Asdrúbal tiene 26 años, es normal que no quiera instalarse en la costumbre, y yo le he hecho muchas piruetas al destino para estar con él", razonó.

Molesto con la noticia Asdrúbal no dudó en intervenir en 'El programa de Ana Rosa', donde reconoció que estuvo en prisión preventiva pero que todo se trató de un “pequeño error”. “Quiero que quede claro que en prisión estuve cinco días. Me cogió el fin de semana y no te sacan hasta que no pagas la fianza”, aseguraba. A sus palabras añadió que el delito por el que se le juzgaba no era un robo si no un “intento de robo de tercer grado”.