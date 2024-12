"Sé que no soy la única que no siente el espíritu de la Navidad, así que me gustaría aportar un poco de comprensión para todas aquellas personas que están pasando por lo mismo. Ésta es una época en la que todos solemos comparar todavía más nuestras vidas con las de los demás. Hay gente que tiene sillas vacías en su mesa y, sin embargo, hay otra que tiene a toda la gente que le hace falta en Navidad. Y, paradójicamente, esas personas valoran más los regalos que a los que tienen alrededor. También, las redes sociales se llenan de mesas perfectas y hay gente que no tiene ni un sándwich para comer, así que no sé hasta qué punto es bueno estar restregando tanta felicidad en la red", ha dicho mientras se hacía su habitual skincare.