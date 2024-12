El presentador pronunciaba la mítica frase : "La audiencia ha decidido que el tercer finalista de 'Gran Hermano' sea... ¡Ruvens! "Uno de los dos se va a forrar", bromaba este, dirigiéndose a Juan y Óscar. "No te vayas de fiesta sin nosotros", le pedía Juan.

El manchego agradecía a todo el mundo por haber votado: "¡Mil gracias de corazón!". "No pasa nada, me lo imaginaba" , le confesaba a Juan y Óscar, visiblemente afectado. El bronce de 'Gran Hermano' decía unas últimas palabras: "Muchísimas gracias. Estoy súper orgulloso. ¿Quién dijo que esto iba a ser una derrota? Es una súper victoria. Contentísimo de corazón" .

Ruvens llegaba al plató de 'Gran Hermano' y Jorge Javier le realizaba una pequeña entrevista 'postpaso' por el reality. El presentador le preguntaba qué es aquello que no ha conseguido dentro y le habría gustado conseguirlo: el cineasta apuntaba que su relación con Maica. "Formaba parte de mi círculo. Me da pena que se hubiera perdido", señalaba Ruvens, para añadir que cree que "se puede reconstruir todo" ahora que ya está todo más calmado.

Además, Jorge Javier le preguntaba qué hará fuera a partir de ahora y Ruvens contaba que le gustaría hacer cosas relacionadas con el mundo del cine. "¿Qué es lo que más te provoca inquietud de volver a tu día a día?", preguntaba Jorge Javier. "No lo sé. Me abruma el hecho de que la gente me diga las cosas buenas", respondía Ruvens. Presentador y exconcursante nos dejaban un momentazo subiendo la temperatura del plató emulando una de las imágenes más míticas del Titanic y del mundo del cine. "Igual te enamoras ahora", bromeaba Jorge Javier