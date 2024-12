Ruvens era el primero de los finalistas en enfrentarse a un momento muy emotivo haciendo un repaso por su pasado, su presente y atisbando el futuro. El concursante no pudo contener las lágrimas, a pesar de que lo intentó, y se terminó por sincerar con Jorge Javier Vázquez sobre algo que hasta ahora ha mantenido muy en secreto: su vida sentimental.

Ruvens se echó a llorar con las palabras de su madre. Después, Ruvens vio algunas imágenes de su paso por el concurso y escuchó sus propias confesiones sobre cómo la casa le ha cambiado. "Me he dado cuenta que soy mucho más sensible de lo que creo", dijo entre ellas.