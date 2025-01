Una de las primeras en felicitar el año a sus seguidores ha sido Anabel Pantoja, que ha celebrado la Nochevieja en Canarias, rodeada de su familia y amigos. La exconcursante de 'Supervivientes' ha pasado el primer fin de año junto a su hija Alma y no ha dudado en compartir ese momento tan especial con todos sus seguidores: "Despidiendo el año como nunca". La influencer ha acompañado estas palabras con un carrusel de imágenes en el que ha enseñado el look que ha elegido para dar la bienvenida al nuevo año: un vestido negro largo y ajustado que ha combinado con unas zapatillas de deporte y una cazadora de cuero. Además, la sevillana ha confesado que llevaba un chándal en el coche y ha aprovechado para explicar cómo se ha sentido en su primera nochevieja siendo madre: "Es fin de año y cenas en casa de amigos, pero eres recién mami, tienes tripa, quieres ir cómoda, no pasar frío, que no te apriete nada y estar en condiciones…".