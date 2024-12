La de Pamplona no le perdona a Kiko Jiménez y le hace responsable total de la separación que existe ahora mismo entre ella y su hija Sofía Suescun, pero también insiste en que él está mostrando una cara en público que no es la suya realmente. "Es un mentiroso patológico, me tenía celos y me ha arrebatado a mi hija. Sofía está dirigida, abducida, hechizada por él".