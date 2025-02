Comienza el programa de 'Fiesta' de este sábado analizando una noticia relacionada con Victoria Federica . La nieta del rey emérito ha protagonizado una tensa conversación con unos comensales que trataban de fotografiarla junto a su novio cuando Emma García ha querido decir algo al respecto. Los colaboradores comentan si esto que tanto ha molestado a Victoria Federica se pudiera o no denunciar cuando la presentadora del programa ha querido aprovechar la ocasión para hacer su propia denuncia.

"Circula por ahí una fake new, o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir", comienza a decir Emma García para sorpresa de los espectadores y de los colaboradores que se encuentra en el plató junto a ella. El tema es bastante serio y la presentadora de 'Fiesta' no piensa quedarse callada ante lo que está viviendo: "Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto".