"Pues sí, mi imprudencia hace que me vea aquí , a estas horas sin poder dormir del propio dolor y quemor", ha escrito en un story en su perfil oficial de Instagram para explicar a continuación qué es lo que pasó. "El 31 me bebí una cerveza y una copa de vino, absolutamente nada más. ¿Para qué? Al día siguiente empezaron las hemorroides de nuevo como si fueran unas chivatas, una alarma que salta cuando todo alcohol, que literalmente me mata ".

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido lo ocurrido con sus seguidores para desahogarse por lo mal que lo está pasando y todo lo que este terrible dolor, que creía que había desaparecido, le limita: "Me impide estar de pie, el poder hacer cosas, me cambia el carácter, no me deja dormir y, a su vez, me destruye por el día", ha revelado.