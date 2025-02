10:31 H Buen ambiente matutino

Mientras Marieta y María terminan de adecentar el baño, en la cocina tenemos a Frigenti y a José María preparando los desayunos. Maica está sentada en la barra y se queja de que no puede hacer nada por su rol de recepcionista, "no me gusta que me hagan las cosas". "No te preocupes, la semana que viene me las haces tú a mi", responde José María. Frigenti ha preguntado que para que habían comprado botes de garbanzos, y José María le ha respondido que los han comprado para hummus y ensaladas. Me ha parecido que se hablaban en buen tono, puede que haya habido reconciliación. Esperemos.