“ Necesito encontrarme a mí misma porque yo era siempre mujer, mamá y siempre estaba trabajando y cuidando de mis hijos. Carmen no estaba y me apetece estar sola en mi casa, ver mis series, mis cosas… Quiero elegir yo”, apuntó.

No quería estar en pareja y aclaró que hacía tiempo que ya notaba que las cosas no eran igual entre ella y su marido: “Los dos estábamos en un momento de la vida muy diferente (..) No es que nos sobráramos, es que ya no nos complementábamos”, aseguró.