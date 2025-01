Barbara Rey negó que su hijo le diera masajes, pero Ángel vuelve a la carga dando más detalles que cómo eran estos: "Me he pasado horas y horas y horas dándole masajes desde la punta de los pies hasta los pelos de la cabeza. Yo le daba masajes y ella siempre ha ido con su tanga de hilo en donde se le podía ver perfectamente y absolutamente todo".

"Dependiendo del masaje, te acercas más a unas zonas o a otras", añade el entrevistado. "Sin tocar o estimular, no dejas de dar un masajes cerca de ciertas zonas porque creo que, de tan cerca, no es bueno ver. Porque una cosa es ver a mi madre en la piscina tomando el sol y otra es verla en la cama con lo que conlleva y pasándole las manos por ciertas zonas, porque es que no había un solo músculo que no le doliera".