Maite Galdeano acusa a Kiko Jiménez de haberla separado de su hija y desvela sus desprecios hacia Sofía Suescun

La madre de Sofía Suescun pretende mudarse cerca de ella ¿junto a su nuevo novio? ¿Está Maite enamorada?

Maite Galdeano tiene un nuevo novio: "Ha pasado la Nochevieja con un hombre y se les ha visto acaramelados"

Mucho se ha hablado en los últimos días de Maite Galdeano. De hecho, la semana pasada Sofía Suescun y Kiko Jiménez visitaron el plató de '¡De viernes!' para contarnos cómo estaban viviendo estos meses alejados de Maite. Ahora, la madre de Sofía responde a sus palabras, aclara si es cierto que se ha mudado cerca de ella y cuenta todos los detalles de su nuevo novio.

"Estoy hecha un cuadro y resurgiendo de mis cenizas. En estas fechas lo estoy pasando realmente mal. Me dolió todo lo que dijo (su hija la semana pasada), sobre todo que la infravaloro, cuando yo siempre la he endiosado. Es el peor año de mi vida, ha sido lamentable", son as primeras palabras de Maite Galdeano en su entrevista junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Maite Galdeano destapa las "humillaciones" de Kiko Jiménez a Sofía Suescun

Maite asegura que no puede quitarse de la cabeza a su hija y, aunque la hecha de menos, está muy enfadada, "hecha polvo y dolorida" por esta situación: "Ha sido un cambio muy drástico y no lo puedo superar". Por todo esto, culpa a Kiko Jiménez. "En redes sociales no es todo lo que reluce. He vivido situaciones que, como madre, me parecen mal". Más tarde, le preguntan a qué se refiere:

"He presenciado desprecios a mi hija y cualquier madre se echaría a yugular. Le decía (Kiko) que los vídeos tan buenos que ella hace, que son gracias a él y, que sin él, no le salían tan bien los vídeos. Cuando se cayó (Sofía) y torció el tobillo, no te puede echar la bronca el novio diciendo y chillando 'es que eres tonta, mira por dónde pisas, ese calzado no es apropiado', le hizo llorar", añade.

Maite Galdeano se quiere mudar cerca de su hija

Uno de los próximos movimientos de Maite Galdeano tienen que ver con su nueva casa. La madre de Sofía pretende mudarse cerca de su hija, un gesto que algunos de los colaboradores reprochan, porque consideran que no estaría respetando el espacio que Sofía le pide. Pero ella parece tenerlo claro: "Me gusta mucho vivir en un entorno como es el de Valdemorillo. Todo el pueblo me adora y cuando sepan que vuelvo, se van a poner felices. Allí tengo amigas".

"Me voy a comprar cerca de mi hija un terreno para hacerme una casita", añade, "me gustaría, en ese sentido, que me ayudases. Que me aconseje respecto a arquitecto o materiales", es el mensaje que le envía a su hija. No aspira a tener "el casoplón" que tiene Sofía, pero sí que querría una piscina y una buena casa para iniciar su nueva vida.

Maite Galdeano da detalles de su nuevo novio