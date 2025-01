Alexia Rivas está muy enamorada . La periodista y colaboradora de ' Vamos a ve r' está feliz junto a Alejandro , un consultor y al que presenta como un hombre apuesto y con aplomo. Puede que por fin haya llegado el amor definitivo para la guapa ponferradina que no ha tenido mucha suerte en el amor , ¡y no ha sido por falta de intentos!

El ex concurante de GH-12+1 y la segunda temporada de 'La Isla de las Tentaciones' Alessandro Livi fue quien destapó esta historia. Según contó, tuvo lugar al poco de abandonar la casa de Guadalix: “Me contactó por redes sociales y tuvimos un rollo”, explicó el italo-gallego. “Pasó lo que tenía que pasar”, añadió. Aunque ambos se llevaban bien, en aquel momento él no quería empezar ninguna relación seria y finalmente cada uno siguió su camino.

Un año después de su noviazgo con Guerrero, la colaboradora conoció a uno de los integrantes de Efecto Pasillo: el batería, Javi Moreno. Lo suyo fue intenso e incluso una canción del grupo está inspirada en Alexia. Lo confirmó la propia periodista en ‘Fiesta’: “Javi compuso la canción ‘Carita de buena’ que es muy conocida, ha sido casi número uno y era como casi cuando ya lo estábamos dejando porque yo empecé a tener dudas y me compuso esa canción’’. A pesar de que su romance no llegó a buen puerto ella mantiene buenos recuerdos de aquella etapa: “Es un chico excepcional y fue bastante mejor de lo que fui yo”.

Los avatares de la vida llevaron a Alexia a conocer al jinete Sergio Álvarez Moya, el primer marido de Marta Ortega, hija del fundador de Inditex y presidenta no ejecutiva del gigante textil. Una vez más la historia no terminó de cuajar: “No fue largo, un par de veces… Yo soy una chica que me encanta salir, conocer gente, me pareció un chico encantador, le conocí, fue un chico muy interesante, me habló de Amancio Ortega, tuvo palabras maravillosas… le define como un hombre súper normal… De Marta habla muy bien, es la madre de su hijo, ni una palabra mala, es un chico muy educado”.