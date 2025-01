La doctora, que descubrió que su pareja no era el hombre que ella pensaba y decidió romper con él estando embarazada de su segundo hijo , llegó a pasarlo realmente mal tras su ruptura. Y aunque en un primer momento Joseph no se hiciese cargo de los pequeños y pareciese no estar lo suficientemente pendiente de ellos, las cosas han cambiado. Tanto, que Carla Barber ha decidido "empezar de nuevo" con él.

"He perdonado todo lo que pasó, él se lo está currando muchísimo. Por primera vez estoy viviendo cosas que tenía que haber vivido hace mucho tiempo", ha dicho a sus seguidores de Instagram mientras deja claro que esta reconciliación no implica (al menos por ahora) que se hayan dado una nueva oportunidad como pareja. "No, no estamos juntos, pero hemos "empezado" de nuevo. No he vuelto con el padre de mis hijos. Me pidió perdón por todo que había pasado y me esta ayudando mucho con los niños".