Con diez nominaciones, 'Emilia Pérez' partía como la gran favorita en los Globos de Oro 2025. El thriller musical dirigido por Jacques Audiard cumplió con las expectativas y se consagró como la gran triunfadora de la noche al llevarse cuatro premios, incluidos el de mejor película musical o comedia, mejor canción original, mejor película de habla no inglesa y mejor actriz de reparto para Zoe Saldana, la actriz que también interpretó a la mítica Gamora de la saga de Marvel, 'Guardianes de la Galaxia'.

Aunque Karla Sofía Gascón , protagonista de la película, no obtuvo el premio a mejor actriz, que fue para Demi Moore por 'La sustancia', la actriz española protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala. Subió al escenario junto al equipo de Emilia Pérez para recoger el galardón a mejor película musical o comedia y, vestida de naranja en homenaje a los colores budistas, lanzó un poderoso mensaje contra el odio .

"Muchísimas gracias. He elegido estos colores esta noche, que son los colores budistas porque tengo un mensaje para todos ustedes: 'La luz siempre gana a la oscuridad'. Nos podéis meter en la cárcel, nos podéis dar palizas, pero nunca, nunca, os apoderaréis de nuestra alma, nuestra resistencia, ni de nuestra identidad. Alzad la voz y decid: 'Libertad. Soy quien soy, no quien tú quieres que sea '", dijo la actriz, recibiendo una ovación de pie de los asistentes en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Uno de ellos era Harrison Ford, el icónico actor de Hollywood al que Karla admira desde que era una niña y veía una y otra vez las películas de 'Indiana Jones'. Ambos se vieron entre las bambalinas de la gala, donde la actriz vivió un momento 'total fan': "Para mí, realmente, el momento más importante de la última noche fue este. Las palabras de cariño que me dedicó Harrison Ford al final de la gala, que me hicieron llorar al ver las suyas. Gracias héroe, eres una de las personas que me hizo amar el cine y elegir esta profesión, qué suerte haber podido abrazarte", ha escrito en su cuenta de Instagram, junto a unas fotografías tomadas junto a su admirado 'Indi'.