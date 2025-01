Demi Moore ha ganado el Globo de Oro a Mejor actriz de Comedia o Musical por su papel en 'La sustancia'

Su discurso de agradecimiento ha sido un autohomenaje a una carrera en la que le hicieron creer que estaba acabada

La alfombra roja de los Globos de Oro 2025: todos los looks de la noche

"Llevo haciendo esto durante mucho tiempo. 45 años. Y esta es la primera que gano algo como actriz. Estoy tan agradecida.” Así ha comenzado su discurso Demi Moore tras subir para recoger el premio a Mejor Actriz de Comedia y/o Musical en los Globos de Oro 2025. Pero es que este premio no solo ha sido el reconocimiento a su brutal interpretación en ese éxito que ya es parte de la cultura popular llamado ‘La sustancia’. Sino que ha sido un reconocimiento a toda una carrera plagada de éxitos, sí, pero también de sonoros fracasos. Muchas veces provocados por una industria machista que se empeñó en convertirla en sex-symbol y, cuando no se dobló a las exigencias que se le pedían, la sepultó y la envió al ostracismo más absoluto.

Pero su carrera ha sido una historia de supervivencia. De renacer de las cenizas de un Hollywood que la quemó y la abandonó a su suerte. Que jugó con ella y, cuando Demi no quiso jugar más, la olvidó. Por eso, cuando le llegó el guion de ‘La sustancia’, la actriz supo que tenía que hacerla. Tenía que contar esa historia. Porque era la suya, y la de muchas otras mujeres. Porque para ella, la película habla sobre “la relación que tenemos con nosotros mismos, la que tenemos con el resto del mundo y, obviamente, con nuestro cuerpo”. Así lo explicó en una entrevista para Vogue. Y, durante su discurso de agradecimiento en los Globos de Oro, ha querido ir un paso más allá.

Ha hecho un repaso a los inicios de su carrera para poder dar un buen consejo a todas esas mujeres que se sienten insuficientes en un mundo que no deja de juzgarlas continuamente. “Hace treinta años, un productor me dijo que era una 'actriz popcorn (de palomitas)’. Esa frase me marcó tanto que hace unos años pensé: ‘Bueno, pues esto es todo. Quizá ya esté completa. Quizá ya haya hecho todo lo que se supone que tenía que hacer’. Estaba en un punto muy bajo y entonces recibí ese mágico y valiente guión llamado ‘La sustancia’ y el universo me dijo: ‘Aún no estás acabada’. Así que estoy muy agradecida a Coralie por confiar en mí y a Margaret, por ser mi otra mitad”.

La resurrección de Demi Moore

Atrás parecen haber quedado los titulares que se centraban más en su vida personal y detrás de las cámaras que en su carrera profesional. Demi Moore lo fue todo en la década de los 90, e incluso llegó a ser la actriz mejor pagada del momento gracias a ‘Striptease’, que resultó ser un sonoro fracaso. ¿Y a quién se culpó de esta debacle? A la propia actriz, que cargó con la cruz, alejándose Hollywood de una manera forzada y deshonrosa. Además de generar una actitud muy complicada con la alimentación y con su propio cuerpo. “Me presioné mucho, y tuve experiencias en las que me dijeron que perdiera peso, y todas esas cosas, aunque pueden haber sido vergonzosas y humillantes, es lo que me hice a mí misma por eso. La sola idea de lo que le hice a mi cuerpo es una locura, es ridícula”, reflexionó en el programa de CBS Sunday Morning.

Y en esa línea ha seguido su discurso de aceptación del Globo de Oro. “En esos momentos en los que creemos que no somos lo suficientemente inteligentes, guapos, delgados, exitosos, o literalmente, que no somos suficiente, conocí a una mujer que me dijo: ‘tienes que saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber tu auténtico valor si dejas a un lado la vara de medir. Y hoy celebro esto como una prueba de mi totalidad, del amor que me mueve, y del regalo que es hacer algo que amas y que te recuerden que perteneces”. Una estruendosa ovación ha acompañado el final de su speech, de una industria que, pese a haberla nominado en otras dos ocasiones a los Globos de Oro, también la ridiculizó nominándola hasta en diez ocasiones a los Razia (los antiOscar).

Pero la carrera de Demi Moore parece haberse relanzado gracias a ‘La sustancia’. Aunque en los últimos años también había empezado a destacar en proyectos menores. Incluso este año fue una de las protagonistas de la nueva serie de Ryan Murphy ‘Capote vs. The Swans’, que no es otra que la segunda temporada de su ficción antológica ‘Feud’. Esta victoria y, sobre todo, este discurso, parece haberle allanado el camino hacia el Oscar, lo que sería una culminación perfecta a sus más de cuatro décadas de carrera. Con decisiones más o menos acertadas, por supuesto, pero la que tampoco se merecía el descrédito sufrido.

Demi Moore ha vuelto para quedarse. Ha vuelto para reivindicar que también hay papeles interesantes para mujeres de su edad, y que no todo tiene que ser el físico o las apariencias. Si algo nos ha enseñado ‘La sustancia’ es precisamente eso, denunciando la relación malsana que solemos tener con nuestro cuerpo. Y Demi Moore sabe de lo que habla, porque lo ha sufrido en sus propias carnes.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.